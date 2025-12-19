轟大法官違法判決　白營：不改正會有所行動

台灣民眾黨團召開記者會。（照片：台灣民眾黨團提供） 中評社台北12月19日電／針對“立法院”於去年12月20日通過《“憲法”訴訟法》修正案，提高大法官評決門檻，“憲法”法庭今日做出“違憲”判決。對此，台灣民眾黨團下午召開記者會，痛批大法官公然違法，判決根本就是廢紙一張！大法官竟然新法舊法都不遵守，已經無法無天！



民眾黨團總召黃國昌強調，若是過了這個周末，賴清德依然是一意孤行，台灣民眾黨一定會有所行動，他希望賴清德這個週末想清楚“你要把這個國家帶到什麼地方去？”他並再次對五個大法官喊話“你們這五位台灣民主‘憲政’史上的罪人，你們親手拆掉了‘憲法’法庭，你們可能覺得我薪水照領，我躲在‘司法院’裡面、過得爽歪歪，賴清德會派軍隊、派警察保護我們，我們只要躲在‘司法院’裡面，我們五個人愛怎麼幹就怎麼幹，人民拿你們沒有辦法，‘立法院’拿你們沒有辦法，過了這個週末，如果賴清德決定一意孤行，台灣民眾黨一定會有所行動。”



“憲法”法庭今日做出114年（2025年)“憲”判字第1號判決，指《“憲法”訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背“憲法”正當立法程序，且違背“憲法”權力分立原則，牴觸“憲法”，自判決公告日（19日）起失其效力。



台灣民眾黨團下午召開記者會回應此憲判內容，出席者包括台灣民眾黨主席暨“立法院”黨團總召黃國昌、幹事長陳昭姿、“立委”林國成。



黃國昌表示，今早“立法院”過半“立委”才對賴清德違反《“憲法”》72條提出彈劾、沒想到下午五位綠色大法官就助攻賴清德走上獨裁之路，將“立法院”依法通過的法律架空，判決“違憲”。



黃國昌強調，這五位綠色大法官做出的所謂判決“就是廢紙一張！”因為該“憲法”法庭根本是非法召開不具備審判權。黃國昌更以蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官在“法庭外”提出的法律意見書證明，“憲法”法庭今天作出的“違憲”判決“當然無效”，五大法官非法召開“憲法”法庭，竟還排除另外三位現任大法官參與的權力，此種荒謬的情境從來未曾在“中華民國”“憲政”史上看過！

