李明：韓國重視中方態度　會冷處理台灣抗議

政大外交系兼任教授李明。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月20日電(記者 俞敦平)韓國電子入境卡將台灣標示為“China (Taiwan)”引發台灣政府激烈反應，政治大學外交系兼任教授李明接受中評社專訪時表示，該系統已運作逾十個月，民進黨選在年底操作此議題，除為了選舉考量外，更是為了轉移內部施政壓力。李明分析，在韓國李在明政府的外交戰略中，兩岸議題的核心邏輯是審視中方的態度；面對台灣的單邊抗議，韓方選擇“冷處理”，顯示其不會為此改變既定政策。他警告，考量到中國大陸市場對韓國企業的重要性，台灣難以在經貿上影響韓國，若持續以民粹對抗，恐淪為國際笑話。



李明為美國維吉尼亞大學政治與外交學系博士，曾任政大外交系主任、國際事務學院院長、韓國研究學會理事長、日本京都立命館大學客座教授等職，現為政大外交系兼任教授。研究專長包括國際關係、國際衝突與危機管理、東北亞安全、兩岸關係。



韓國電子入境申報系統自今年二月全面啟用以來，將台灣旅客國籍標示為“China (Taiwan)”的做法已持續運作超過十個月，此一慣例在韓國官方文件中甚至可追溯至二十年前。然而，近期台灣政府對此大動作表達抗議，賴清德更公開呼籲韓方“尊重台灣人民意志”，台“外交部”亦表態將檢視台韓關係，連“經濟部”都點出韓國對台灣高額的順差與半導體的依賴，暗示可能以經貿方式施壓韓國，使此議題突然成為近期台灣“外交”焦點。



對於台灣當局此時的高調舉措，李明指出，民進黨選在年底操作舊議題，動機顯然不單純。他分析，這明顯是基於內部的選舉考量，以及試圖轉移近期施政上所面臨的輿論壓力。李明認為，這是一種典型的“出口轉內銷”手法，透過製造外部的“外交”爭端來激起台灣民眾情緒，藉此掩蓋政府在“內政”“外交”困境上的無力，而非真正尋求問題的實質解決。



李明進一步分析，韓方採用“China (Taiwan)”的標示，是在北京“一中原則”壓力下，為了兼顧對中國關係與區別台灣旅客所做出的行政妥協，意指“在台灣的中國”或“中國的台灣地區”。然而，當前台政府對於“China”字眼採取零容忍態度，將其視為不可跨越的政治紅線。他強調，在韓國李在明政府的外交戰略中，兩岸議題的核心邏輯是審視中方的態度；面對台灣的單邊抗議，韓方選擇“冷處理”，顯示其不會為了迎合台灣的政治訴求而改變既定的外交政策。

