衛芷言：國民黨能轉型走街頭抗爭路線？不像

中華海西文化經濟發展促進會副理事長衛芷言。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月20日電（記者 蔣繼平）針對藍白齊批府院“違憲”展開新的對抗。中華海西文化經濟發展促進會副理事長衛芷言向中評社分析，議題拉高到“憲政”層次，中國國民黨是用學者態度在面對，民進黨則是用律師當法院訴訟在角力，且“憲政”屬於菁英階級宣傳，老百姓感受不深，較難引起社會迴響。至於藍要轉型街頭路線，他認為黨性格本質認識與企圖都還不夠。



衛芷言表示，他不覺得國民黨會有人砸鍋賣鐵、拋頭顱灑熱血上街頭與民進黨對著幹，國民黨那種年代也早就結束。而國民黨主席鄭麗文是民進黨出身，能否讓國民黨動起來、武裝起來、熱情起來，在目前民主政治下找到定性與方向，這一點還須保持觀察。



衛芷言，東海大學政治研究所碩士、台灣中山大學中山學術研究所博士。曾在大學擔任教職，專長領域為民法、商事法、金融法規。目前擔任中華海西文化經濟發展促進會副理事長。



“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨“立院”黨團19日提案彈劾賴清德。



針對掀起藍綠新一輪政治對抗，衛芷言表示，當這件事情拉高到“違憲”或“憲政”層次時，國民黨需要弄清楚一件事，“憲法”在國民黨看起來或許是很重要的議題，但民進黨恐怕不是這麼想，對民進黨來說根本就是一個工具。

