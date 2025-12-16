日右翼抬頭　李明：韓低調避險會往中靠攏些

李明於政大接受中評社專訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月20日電(記者 俞敦平)日本首相高市早苗近期針對台海局勢發表強硬言論，結合其過去一貫主張，引發外界對於日本右翼勢力抬頭及軍事正常化的聯想，加上美國特朗普政府回歸帶來的不確定性，正重塑東北亞地緣格局。政大外交系兼任教授李明接受中評社專訪時分析，韓國李在明政府為了應對日本右翼崛起及美國保護傘可能鬆動的風險，在外交上正逐漸修正前任政府的親美路線。他指出，基於朝鮮半島的地緣宿命以及進步派政府一脈相承的政治傳統，首爾當局為了生存與安全，勢必會在美中之間做出調整，往中國大陸方向更靠攏一些，以尋求壓制日本並確保半島穩定。



李明為美國維吉尼亞大學政治與外交學系博士，曾任政大外交系主任、國際事務學院院長、韓國研究學會理事長、日本京都立命館大學客座教授等職，現為政大外交系兼任教授。研究專長包括國際關係、國際衝突與危機管理、東北亞安全、兩岸關係。



高市早苗接任日本首相後，延續其鮮明的右翼立場，主張將自衛隊升格為國防軍並在台海議題上展現強硬態度。李明指出，這種“日本國家正常化”的趨勢，對曾經歷殖民統治的韓國而言是巨大的心理陰影。不同於日本擁有海峽天險，韓國地處大國夾縫，自古有“鯨魚群中的小蝦米”之稱，與中、俄、朝鮮陸地相連，安全容錯率極低。面對高市早苗可能帶領日本重返軍事強權，韓國社會普遍存在深層焦慮，這使得李在明政府在戰略上更需要借助中國大陸的力量，來從外部制衡日本的躁進氣焰。



李明進一步分析，李在明政府的外交路線本就承襲自金大中、盧武炫至文在寅等歷任進步派總統的傳統，傾向與中國大陸及朝鮮保持接觸與穩定關係，這與前任尹錫悅政府全面倒向美日的作法截然不同。如今，隨著美國總統特朗普重返白宮，其“美國優先”與交易式的外交風格，讓韓國深感美國的安全承諾不再如過去般穩固。李明觀察到，在“日本威脅升高”與“美國依靠不住”的雙重夾擊下，這股推力將迫使韓國基於現實主義考量，不得不採取更為靈活的避險策略，在光譜上自然會向北京移動。

