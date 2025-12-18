中評關注：海基會換人是要整合非賴派系？

海基會董事長吳豐山宣布“讓賢”，任期到今年底。（海基會提供） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）海基會董事長吳豐山自行宣布讓賢，好讓賴清德可安排人事。現在傳出接任人選將是前“立法院長”蘇嘉全，而蘇現任的位置台日關係協會會長，將可能由前駐日代表謝長廷接任，若是這樣安排，一方面代表賴想要安撫黨內泛英系的力量，避免扯後腿。另一方面蘇、謝兩人主要在對日關係，是否代表兩岸論述要隨著日本腳步？還是放軟？但只要賴高舉“抗中”，兩岸關係恐怕難有突破。



吳豐山親自證實上週五被賴清德約詢人事上的問題，為了讓賴好安排人事，自行請辭，明年元旦生效。



賴清德一上任時就傳出屬意同為台南幫、前“監委”吳豐山擔任海基會董事長，但後來因蔡英文提及前“行政院副院長”鄭文燦，賴才改為讓鄭接任海基會董座。鄭後來因官司問題請辭，吳豐山接任，等於坐實過去賴其實是有意讓吳擔任海基會董座的傳言。



但吳豐山才上任僅14個月，就得要“讓賢”，這個位置是否這麼重要？看要從哪個角度來看，畢竟在賴清德兩岸關係強硬之下，海基會發揮的空間有限。現在傳出與蔡英文關係不錯的蘇嘉全接任，過去蘇也曾被傳出過要接任海基會董座，但後來出線是鄭文燦。蘇並非賴人馬，對兩岸關係難有大突破，對賴要調整兩岸關係往和緩發展也難有期待，反而是派系上的平衡佈局有較大的意義。



另傳出接任台灣日本關係協會會長是前駐日代表謝長廷，謝長廷過去在黨內是謝系，但隨著駐日之後，謝系解散，謝系內多人投靠蔡英文。謝16日與17日在臉書發文力挺過去派系子弟兵、“行政院長”卓榮泰，為不副署背書，等於是力挺“賴卓體制”，時間點上也有點巧合。



顯見賴清德為了讓非賴派系能夠力挺自己執政，在職務分配上做出派系上妥協。這也可能牽涉到2026黨內初選佈局，是否代表高雄市長初選獲得英系與蘇系、湧言會等支持的綠委邱議瑩在初選有很大機會勝出，而是否其他縣市由賴系人馬出線，在派系上獲取平衡。



另一方面，蘇嘉全與謝長廷過去都是經營對日關係，與日關係密切，現任日本首相高市早苗日前對中國態度強硬，但隨著中國對日制裁，高市對中態度放軟，對兩岸關係定調有所調整，但仍難改善中日關係僵局。賴當局若確定任用蘇嘉全擔任海基會董事長，由謝長廷擔任台日關係協會會長，賴當局的兩岸關係要隨著日方做調整嗎？還是將兩岸關係當成日方對中的籌碼？有待後續持續觀察。