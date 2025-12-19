隨機砍人案人心惶惶　卓榮泰下令嚴查動機

張姓通緝犯在街頭丟了煙霧彈後亮出刀子砍人。(翻攝自網路影片) 中評社台北12月19日電／台北車站及捷運中山站周遭今天晚間發生通緝犯持刀隨機砍人事件，至少造成2死3命危7重傷的重大案件，“行政院長”卓榮泰表示，2處犯罪皆為張姓男子所為，已指示徹夜瞭解其動機。警方表示，張男墜樓經送醫搶救後不治。



卓榮泰在台北市警察局中正第一分局前接受媒體聯訪表示，捷運台北車站及中山站周遭2地，今天晚間在極短時間內分別發生蓄意傷害路人行為，犯嫌同屬一名張姓男子，後經員警追捕墜樓，已前往其住居所搜索。



卓榮泰說，目前有3人命危，另有5人分別遭受到刀傷及鈍器打擊等，他已要求“衛福部”通令所有受理急救醫院全力搶救民眾，也要求台北市警察局全力配合檢察官偵辦，同時指示“內政部警政署”全力支援。



他提到，另有2項重要要求，全台各地鐵公路、捷運、航空站等重要地點維持高度戒備，絕不鬆懈，並要徹夜查出張嫌犯罪動機，清查有無其他關聯，務必讓民眾在最短時間內瞭解政府所掌握到的訊息，取得安心。



卓榮泰並向台北市長蔣萬安表達謝意，因蔣萬安正前往醫院探視受傷民眾，並交代台北市警察局與“警政署”通力合作，盡快將此案偵破。



卓榮泰表示，目前掌握張男有幾項犯罪前科及通緝身分，犯案時除了攜帶煙霧彈還有汽油彈等，身上還穿著類似防彈衣的設備，並頭戴面具、手持長刀，對民眾無選擇性造成傷害，將徹夜瞭解其背景及動機。