台北隨機殺人案　官方啟動最高規格應變

台北市19日晚間發生無差別攻擊案，有嫌犯投擲煙霧彈，更持刀隨機砍人。(照:翻攝網路影片) 中評社台北12月19日電／台北市今晚發生連環無差別攻擊案，有嫌犯投擲煙霧彈，更持刀隨機砍人，台北與中山2處核心地帶一度陷入混亂。對此，“交通部長”陳世凱今晚受訪表示，已要求“交通部”所屬陸、海、空交通場站全面戒備。



陳世凱表示，接獲事件第一時間，雖在北捷範圍發生，但台北車站馬上成立緊急應變中心，加強戒備周邊安全，北捷一度過站不停，因此同步請台鐵公司與台灣高鐵公司協助疏運旅客。



陳世凱說，“交通部”已即刻通報，並要求所屬的交通場站，包含航空、軌道、港口等，全要加強戒備。



台“交通部”補充說明，針對今天台北車站發生攻擊事件，“交通部”第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。



“交通部”提到，雖然現場煙霧已消散，“交通部”已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運與旅客安全。同時，也已與鐵路警察局聯繫加強場站及車站巡防。



“交通部”強調，陳世凱部長已要求“全國”各大交通場站（包括航空站、港口、重要觀光景區）同步加強安全戒備，聯合警方加強巡防，全面守護公共運輸安全。目前高鐵、台鐵、捷運皆維持正常營運，防災中心已整合各單位，協調周邊疏運。如需協助，請配合現場人員指引，“交通部”會全力保障大家安全。



台鐵公司表示，台鐵公司聯合防災中心於17:27接獲北捷通報，有民眾在M7通道放置疑似煙霧彈，立即啟動2級緊急應變機制，17:28通知四鐵四街一微風派員進駐，立即透過全區播音通告民眾勿進入該區間，同時依規定通報相關單位。



台鐵公司於17:55成立一級應變小組，並將災防升至三級指派特種防護團總幹事進駐聯合防擔任指揮官，並通令台北站全區同仁提高警覺。台鐵公司18:50啟動北區應變分組及各區防護團動員，全力防恐。



台灣高鐵提到，第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。