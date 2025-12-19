警全副武裝進駐北捷　啟動4大應變措施

警方全副武裝進駐台北捷運各車站。（照片：“警政署”提供） 中評社台北12月19日電／27歲男子張文19日傍晚在台北捷運台北車站M8通道和捷運中山商圈丟擲煙霧彈後持刀砍人，造成至少3死6傷2命危。張嫌犯案後遭警圍捕時，畏罪墜樓輕生身亡，經警方送往國泰醫院搶救，於晚間19時48分宣告不治。“警政署”在晚間也隨即宣布立即啟動4大應變措施，並派全副武裝的警察進駐台北捷運。



“警政署”表示，在台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡，案發後“警政署”立即通報全台警察機關確實強化下列防處作為：



一、提高見警率：大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局），加強協調、通報聯繫、立即應處；合計使用警力1932人次。



二、強化聯防機制：針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處。



三、快速通報及反應：各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。



四、現場應變處置：接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。