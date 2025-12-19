隨機殺人犯有預謀　住處先縱火轉移警方注意

27歲的張文先在北捷台北車站丟煙霧彈、汽油彈。（照:翻攝網路畫面） 中評社台北12月19日電／台北捷運今天傍晚5點半出現攻擊事件，27歲男子張文在在M7出口處丟擲煙霧彈後，砍傷一名57歲余姓男子，余男送醫後傷重不治。張文隨即往中山站逃逸，又在中山站外揮刀，無差別攻擊路人，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治。桃園地檢署證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之“教育召集令”無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。



桃園地檢署今晚發布資料，今天一整天根本就是張文的犯案之旅。一早他先到台北市中山區，縱火燒毀路邊機車及汽車。傍晚，張文又跑到中山警分局中山派出所轄區的住處，縱火燒屋。張文成功將大批警力引致火災現場後，隨即前往台北車站繼續犯案。



張文戴著防毒面具，在台北車站M8出口丟煙霧彈、汽油彈，一位57歲男子疑嘗試用身體阻擋煙霧彈遭到炸傷，送醫不治。張文犯案過程不到一分鐘，隨即帶著行李箱逃逸。



犯案後，張文又跑去台北捷中山站出口，在馬路上扔擲煙霧彈，完全不管周遭人潮洶湧。接著，他不慌不忙的戴上防毒面具，再持刀闖入誠品南西店，用刀刺傷6位無辜路人。



最後張男被警方包圍後，疑畏罪從6樓墜樓，OHCA被送往醫院，並於19時48分確認搶救無效死亡。