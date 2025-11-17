隨機殺人案　凌濤怒轟綠縱容讓台軍用品氾濫

台北車站19日傍晚發生隨機攻擊事件，大批警方到場戒備。（中評社 黄偕華攝） 中評社桃園12月19日電／27歲男子張文19日傍晚在台北捷運台北車站M8通道和捷運中山商圈丟擲煙霧彈後持刀砍人，造成9人受傷、1人死亡與3人命危。中國國民黨籍桃園市議員凌濤表示，民進黨政府縱容，讓台灣軍用品氾濫，才導致北捷中山站發生犯嫌持軍用品隨機殺人事件，他怒轟賴清德和“行政院長”卓榮泰還要繼續惡搞台灣嗎？



27歲男子張文19日傍晚在台北捷運台北車站M8通道和捷運中山商圈丟擲煙霧彈後持刀砍人，造成9人受傷、1人死亡與3人命危。張嫌犯案後遭警圍捕時，畏罪墜樓輕生身亡，經警方送往國泰醫院搶救，於晚間19時48分宣告不治。



凌濤指出，民進黨執政底下馬桶廠商承攬5.9億軍火、賣鞋業標2億槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得，現在是網路一查，網購就隨意可取得M18煙霧彈、信號彈，被凶嫌可以拿來丟在鬧區中山、隨機殺人？



凌濤批評，該名張姓嫌犯被控是被桃園地檢署通緝的逃犯，綠營執政“法務部”及檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？



他說，目前尚不清楚嫌犯使用的煙霧彈，是正規軍事用，還是仿造，但足以致人於死的武器氾濫，還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德、卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？



凌濤強調，我們希望傷者能度過難關、順利康復。但這個政府從不副署、“憲法”法庭少數大法官亂政，到放任台灣成為詐騙集團橫行、激進的通緝犯嫌逃竄的社會，許多家庭因此破碎、百姓不安，賴“總統”、卓院長你們從政真的安心嗎？