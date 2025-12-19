隨機殺人4死6傷　蔣萬安撂重話：絕不寬貸

蔣萬安晚間前往現場瞭解狀況，並前往醫院慰問。（台北市政府提供） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台北車站捷運板南線、捷運中山站，19日傍晚發生張姓男子（張文）丟躑煙霧彈、無差別攻擊民眾事件，目前共釀至少4死6傷。中國國民黨籍台北市長蔣萬安晚間前往現場瞭解狀況、並前往醫院慰問探視。蔣萬安受訪時強硬表態，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。



蔣萬安說，台北市車站、商圈以及大型活動等人潮聚集處將全面提高見警率，捷運車站每天動員70警力，也向“中央警政署”請派85名維安警力。即刻起成立1219台北市緊急維安小組，跨局處彙整資訊，在醫療救援部分即刻給予救助，他也一一到台大、馬偕醫院探視OCHA傷者，慰問家屬。



蔣萬安指出，目前瞭解嫌犯在逮捕過程中畏罪跳樓身亡，警局也會進行後續調查。在M7出口處第一時間看到嫌犯犯行，伸出援手要制止的57歲男子，不幸被攻擊身亡，他在台大醫院和死者太太慰問過程，感到非常心痛。死者太太提及，先生本就是一個仗義執言、富有正義感的人，他指示相關單位給予慰問，此時此刻也要對於這位富有正義感的熱心民眾，給予最高肯定。



蔣萬安說，馬偕醫院護理長告訴他，中山站外傷者倒地後，有一名女性醫師即刻施以救助，讓其中一個傷者在搶救過程中爭取到更多黃金時間，這些他都非常感謝，民眾願意挺身而出救助，後續會持續加強維安，提高見警率。



蔣萬安強調，北市法務局這邊會啟動各項法作為，一定全力追究各項責任，會還給傷者以及亡者一個公道。



據媒體報導，兇嫌是27歲的逃兵張姓通緝犯，張男因遷移戶籍未申報，使應於去年年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌桃園地檢署今年7月11日發布通緝。