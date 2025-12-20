因應隨機攻擊事件　蔣萬安：全面加強維安

台北市長蔣萬安緊急應變會議後受訪。（台北市政府提供） 中評社台北12月20日電／捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內有4人死亡、11人受傷。中國國民黨籍台北市長蔣萬安昨晚立即下令增加警力部署，20日下午前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署，強調提高見警率除了預防類似事件，更要讓市民感到安心。



蔣萬安20日上午在市府召集各局處進行跨局處會議，蔣萬安會後受訪表示，他要求警察局、相關單位從即刻起針對台北市，接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級全市升級，包括不只是警力的增加、警察同仁全部武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車，以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈、聚集地都一定要加強戒備。



蔣萬安表示，他已指示警察局，針對台北市人潮密集處全面提升戒備，增加警力且要全副武裝，特別是台北車站、中山商圈、西門町及信義區等人潮聚集處，並在週末、夜間等時段加強臨檢，同時在捷運站實施針對無差別攻擊事件的演練。



對於後續傷者、亡者的補償，蔣萬安表示，第一，市府已與犯罪被害人保護協會建立了窗口，正在協助申請相關的補償金；第二，保險，捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立了窗口，以及正在整合相關的保險，北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金；第三，根據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，針對在北車M7一位余姓先生見義勇為制止並且協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。



蔣萬安說，民政體系上各區長也會即刻啟動民政的各方協助，生活起居的照料，對於家屬的慰問等等，會持續長時間的給予相關的協助。



蔣萬安指出，對於大型活動，包括跨年，警察局也已經規劃，包括現場會派特勤小組，也就是所謂霹靂小組警力。另外，也會針對中央申請相關的保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場檢以及車阻，全面加強維安以及警戒的升級。