從政50年感恩餐會　王金平：盼兩岸更和平

國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”，席開172桌、座無虛席，有“一起好”的意思。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”，現場以“金聲玉振和兩岸，平心從政五十年”兩句話貫穿主題。王金平表示，今天剛好是冬至，希望冬至過後，兩岸更和平，要如何突破目前困境，希望大家也能共同思考、團結努力。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，並有“一起賀”的意思。民進黨籍高雄市長陳其邁、藍委柯志恩、綠委邱議瑩與賴瑞隆，前藍委黃昭順、侯彩鳳、林益世、鍾紹和等都到場，朝野政治人物皆捧場 ，展現其政治人脈與人和。



王金平致詞表示，今天餐會是為了感恩，首先要感謝妻子陳彩蓮、第二要感謝國民黨、第三要感謝所有鄉親跟支持者。他提到，從政後家事幾乎都由太太操勞，太太很支持他參選與各種決定，唯一反對的就是“選總統”，他也尊重太太意見。



提到國民黨，王金平表示，沒有國民黨就沒有王金平，很感謝國民黨的栽培，今天雖沒邀請主席鄭麗文，但有邀請國民黨高雄市黨部主委柯志恩來代表，還有國民黨祕書長李乾龍。看到許多政壇老友與在地鄉親齊聚一堂，他也很開心。



有關“兩岸”的部分，王金平也表示，今天剛好是冬至，希望冬至過後，所有全體民眾都能夠過得比較安全、政界也能更安定、社會更和諧、兩岸更和平，要如何突破目前困境，希望大家也能共同思考、團結努力。



高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任“立委”（含不分區），是“中華民國”“憲政”體制史上最資深“立委”，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等七任“總統”，1999年起擔任“立法院長”17年，是“國會”改選後迄今任期最長的院長，被尊稱公道伯。