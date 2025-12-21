柯志恩喊勝選高雄市長　就職讓王金平坐C位

國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”，現場席開172桌、座無虛席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”，政要出席也引起2026選戰話題。可望代表國民黨參選高雄市長的藍委兼高雄市黨部主委柯志恩致詞表示，明年12月高雄市長就職典禮上，要讓王金平院長坐在“C位”、讓王院長從政51年更加光彩。



接著上台致詞的民進黨籍高雄市長陳其邁則表示，王金平常告訴他“哪裡有樁腳、朋友”，還笑著對柯志恩說“妳不要羨慕，因為我先走一步！”幽默口風也引起台下一片歡笑。



明年就是2026地方選舉，民進黨籍高雄市長陳其邁任期屆滿將卸任，民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，172有“一起賀（一起好）”的意思。陳其邁、柯志恩、邱議瑩、賴瑞隆等人都到場，也引起高雄市長選舉話題。



柯志恩上台致詞時表示，非常榮幸能受邀，她回顧首次參選高雄市長時，第一個要請教的就是王金平院長，王院長無論做人做事、對後輩提攜都不餘遺力，她真的很感謝院長疼惜。她讚王院長幾乎就是台灣半世紀政治發展史，有如教科書般的存在。



柯志恩更喊話明年國民黨選舉“一定會贏得光榮”，明年12月的高雄市長就職典禮上，要讓王院長坐在“C位”，讓王院長從政51年更加光彩。現場也因此掌聲不斷。