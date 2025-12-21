傳張顯耀任黨副主席輔選南部　李乾龍：未定

國民黨副主席李乾龍21日出席國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文上任後，外界關注其南台灣戰略布局。有媒體報導鄭麗文將派任前藍委張顯耀接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長，重點輔選台南、高雄、屏東選舉。國民黨副主席李乾龍21日在高雄受訪回應，該人事尚未定案，要等24日常會討論。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，172有“一起賀（一起好）”的意思。國民黨副主席李乾龍、藍委柯志恩、前藍委黃昭順、侯彩鳳、林益世、鍾紹和等都到場，前藍委張顯耀會前露臉後即離開。



針對日前媒體報導鄭麗文有意指派張顯耀任副主席督導南部選戰一事，李乾龍21日在高雄受訪時表示，這件事情要等24日中常會上討論，尚未定案，畢竟不是主席一人說了就算，要尊重黨內其他意見。



張顯耀在場外被問及此事時僅低調回應“他自己也還不清楚”也不願多談就快步離開。



白派要角、全台農會理事長蕭漢俊21日擔任感恩餐會司儀。蕭漢俊日前已回應“國民黨也真的很趣味（台語），他也不知道張顯耀能發揮什麼輔選功能，但就看國民黨的安排了。”



現場其他藍營民代被問及此人事案，有人呵呵笑說不予置評，大部分不願具名表達反對意見。有藍營幕僚則分析，張顯耀選前力挺鄭麗文，應該會給位子才對，至於是什麼不知道，或許這個議題在24日中常會開會前將有一波黨內角力。