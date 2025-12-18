中評關注：高虹安復職政治效應大　綠軍難選

新竹市政府18日湧入逾3百名小草到場迎接新竹市長高虹安復職。（中評社 資料照） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費新台幣11萬6514元，自2024年7月26日一審被依貪污罪判刑7年4月，12月16日二審大逆轉改判貪污罪無罪，共歷經510天的停職後，18日終於復職到新竹市政府上班。高虹安強勢回歸的政治效應之大，已超乎外界想像，也將讓民進黨在2026地方選舉更加難選。



傳出民進黨可能由現年40歲，二連任的市議員陳建名出戰新竹市長選舉，他曾任民進黨新竹市黨部主委，一度被黨內當作前新竹市長林智堅接班人培養。陳建名擁有清華大學科技管理學院碩士、中山大學社會科學院學士學位。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高虹安上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



從高虹安18日強勢回歸首日就有逾3百名小草（民眾黨支持者）到場迎接的盛大場面就可看出，高的復職已讓白營低迷已久的士氣大振，未來高將以白營最大地方諸侯之姿，在黨內發揮舉足輕重的影響力，也將拉抬白營在2026地方選舉的整體氣勢，讓台灣民眾黨更有底氣與籌碼能和中國國民黨就各縣市藍白合的布局進行談判。



民眾黨從去年7月和9月先後因高虹安一審遭重判、民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，重創白營士氣，外界開始紛紛質疑，民眾黨在2026地方選舉甚或2028大選是否還能維持第三大黨的能量？但在今年9月柯文哲獲交保釋放、12月高虹安二審逆轉勝後，白營已逐漸走出低谷，未來考驗民眾黨政治能量的第一戰便是2026地方選舉，而高無疑將扮演關鍵角色。



高虹安是白營目前除柯文哲外，唯一經過兩次民意洗禮的縣市長。第一次是2022年新竹市長選舉，高虹安拿下9萬8121票當選；第二次是今年7月26日的大罷免投票，拿下12萬4360票的不同意票保住新竹市長寶座。值得注意的是，高虹安在大罷免投票時，二審判決尚渾沌未明，但選民仍以超過高當選票數2萬6239票的不同意票，表達對她的力挺態度。