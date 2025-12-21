王金平沒邀鄭麗文引熱議　蕭漢俊稱誤會

國民黨籍前“立法院長”王金平21日在“從政50年感恩餐會”致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日在“從政50年感恩餐會”受訪時提到“未邀請黨主席鄭麗文，因為柯志恩才是代表國民黨”這段話引起熱議。白派要角、全台農會理事長蕭漢俊事後強調餐會宴請對象以高雄為主，未邀黨中央人士，柯志恩代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則基於私交出席，非刻意不邀鄭麗文。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，172有“一起賀（一起好）”的意思。餐會安排王金平、感恩餐會籌備會主委吳榮彬、民進黨籍市長陳其邁及藍委柯志恩等4人上台致詞。



會前受訪時，王金平提到“沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨。”



由於王金平說法引起外界關注。對此，擔任餐會主持人的蕭漢俊解釋，餐會宴請的對象以高雄市為主，沒有邀黨中央人士，柯志恩是代表地方黨部受邀，副主席李乾龍則是基於私交出席，沒有刻意不邀鄭麗文，外界傳言不合是誤會一場。