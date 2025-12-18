中評關注：利用隨機殺人挑仇中　綠側翼失控

兇嫌張文在街頭隨機殺人，綠營側翼企圖將風向導向和大陸因素有關，但台灣社會不買單。（翻攝網路影片） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）台北街頭19日爆發驚悚的隨機殺人案，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡、11人輕重傷的慘劇。但事件一發生，網路輿論便出現張嫌是陸配之子，甚至有上海武警的背景等等的討論，想將此事件導向和中國大陸有關，挑動“仇中”氛圍，只是目前看來台灣民眾並不買單，台官方也趕緊做出澄清。



對於網路上謠傳嫌犯張文為陸配之子。台北市長蔣萬安20日已澄清“不是”，並希望不實訊息不要再持續流傳。陸委會也發聲駁斥，譴責少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化對立衝突。



只是從這事件可以看出，綠營側翼對於各種重大事件的膝反應思維就是如何進行政治操作，以及如何將各種負面因素和大陸連結，找盡機會就是要讓台灣社會更“仇中”、“反中”，好讓綠營能獲得政治紅利。



必須反思的是，過去這種由綠營側翼帶風向，執政黨在跟進打議題的方式，是否有逐漸失控的趨勢。當側翼主導，變成尾巴搖狗後，執政者被牽著走，兩岸方向是否只能往對撞的方向走？就值得後續觀察。



進一步觀察這起事件的發展脈絡，可以發現這些連結大陸因素的謠言並非自然生成，而是在案情尚未明朗之際，透過社群平台快速擴散，並被部分媒體與粉專二次加工，刻意強化大陸因素的聯想。從姓名、家庭背景，到牽扯“國安”、恐攻的說法，都是試圖在重大事件發生時，迅速導向他們特定的“仇中”敘事中。



而即便台官方做出澄清，部分綠媒的報導方式，仍刻意留下想像空間。相關報導一方面指出兇嫌未留下遺書或任何說明，動機成謎；另一方面同步拋出是否涉及大陸唆使的空間有待調查，就是仍想保留將整起事件往“大陸因素”延伸的可能。



只是這次綠營側翼的網路操作，看來並未奏效，輿論風向並未全面倒向他們想設定的方向，反而出現質疑聲音，這也顯示，當一件事情操作過頭，確實會讓社會大眾出現反彈。



但長期以來，綠營側翼已形成一套固定模式，只要有重大治安、公共安全或治理失能的大事件，第一時間不是檢討官方制度與責任，而是嘗試將問題往外推，轉化為敵對情緒動員。這樣的做法，當然目的是想持續抓住綠營支持者，但也不斷在製造更大的對立。



更嚴重的是，當側翼聲量反過來牽動執政者，形成“尾巴搖狗”的現象，執政者若一味順應側翼敘事，不僅沒了政策理性的討論空間，也可能讓兩岸議題被迫不斷升高對抗層次，只剩對撞的結果。這對台灣未來是否為好結果，可能要打上個大問號。