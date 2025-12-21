陳其邁讚王金平　太陽花學運功不可沒

國民黨籍前“立法院長”王金平21日舉辦“從政50年感恩餐會”，民進黨籍高雄市長陳其邁到場祝賀並上台致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日舉辦“從政50年感恩餐會”。民進黨籍高雄市長陳其邁到場祝賀並上台致詞，推崇王金平一路走來謙和、包容、不分藍綠，318事件（太陽花學運）功不可沒，並強調在此“憲政”爭議時刻，特別懷念“立院”有公道伯。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，172有“一起賀（一起好）”的意思。餐會安排王金平、感恩餐會籌備會主委吳榮彬、民進黨籍高雄市長陳其邁、藍委柯志恩等4人上台致詞。



陳其邁致詞時表示，他在“立法院”擔任五屆“立委”，王金平很照顧他，可說是他的政治導師，度量及包容力也是藍綠共同學習的對象。此外，318事件（太陽花學運）學生衝入“立法院”，所幸有王金平院長扛住壓力、調合朝野，最後和平落幕。



陳其邁表示，台灣面對“憲政”爭議之時，王金平院長總是非常謙卑、吞忍，自己所受的委屈及待遇不是優先考慮，而是把整個“國家”運作穩定及台灣利益放在最前面。



陳其邁也強調，所以王院長不只是“立法院”的公道伯，也是台灣社會的公道伯，在“憲政”爭議時特別懷念“立法院”的公道伯。



現場以藍營人士出席為主。爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑皆出席。邱議瑩較早到所以有上台合影，較晚現身的賴瑞隆、許智傑則在台下逐桌打招呼。