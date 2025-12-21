中評關注：王金平敲打鄭麗文　原因不容小覷

國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日在高雄舉辦“從政50年感恩餐會”，面對政治議題王金平雖用“不談政治”輕鬆帶過，但一句“沒邀黨主席鄭麗文，柯志恩才是代表國民黨”卻引爆政壇敏感神經。分析背後恐與黨中央有意空降指揮系統，地方派系有不同意見有關，就看鄭麗文怎麼拆彈。



王金平21日中午在高雄漢神巨蛋舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，172有“一起賀（一起好）”的意思。餐會安排王金平、感恩餐會籌備會主委吳榮彬、民進黨籍高雄市長陳其邁、藍委柯志恩等4人上台致詞。現場湧近2千人。



現場以藍營人士為主，且匯聚高雄市縣市合併的高雄縣市政要，包括國民黨副主席李乾龍、藍委柯志恩、前藍委黃昭順、侯彩鳳、林益世、鍾紹和，及無黨團結聯盟主席林炳坤。白派要角、全台農會理事長蕭漢俊與國民黨籍高雄市議員陸淑美則擔任主持人。高雄藍營議員也幾乎都出席並幫忙報桌讓活動大爆滿，展現出王金平在地方的政治實力與號召力。



不過感恩餐會也意外發生插曲。王金平會前受訪提到“沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨。”



由於這番話引發政壇注意，餐會後，蕭漢俊也跳出來對外澄清是一場誤會，強調餐會宴請對象以高雄為主，才未邀黨中央人士，柯志恩代表高雄市黨部受邀，副主席李乾龍則基於私交出席，並非刻意不邀鄭麗文。



王金平為何刻意趁聯訪時丟出驚人之語，引起政壇動盪，令人好奇。若連結到18日有媒體爆料，指出鄭麗文將派任前藍委張顯耀接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長，重點輔選南三都選舉，但引起地方反彈。兩件事連起來看可能就有關係。

