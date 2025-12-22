北捷隨機殺人案後　至昨累計20件模仿訊息

12月19日台北中山商圈發生隨機殺人案。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／台北捷運車站及中山商圈19日發生無差別殺傷人案震驚全台，“立法院”內政委員會中國國民黨籍召委黃建賓取消22日考察行程，改邀台“內政部”、“警政署”、台“交通部”、台“衛福部”等單位針對計劃性攻擊事件專案報告並備質詢。台“內政部”書面報告顯示，本案發生後至21日晚上7時，累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，均已立案偵辦並迅速緝獲3名犯嫌到案。



面對“1219北市隨機襲擊事件”造成4死11傷慘劇，內政委員會原訂22日安排考察行程，而黃建賓變更議程，改邀“內政部長”、“衛福部長”、“交通部長”、“警政署長”、“國安會秘書長”、“國安局長”、“法務部長”就計劃性攻擊事件進行“社會治安維護之檢討與精進”專題報告並備質詢。



“內政部”報告於21日晚間送抵“立委”辦公室。報告內容顯示，張文於19日下午3時40分起先於台北市林森北路、長安東路一帶縱火，下午4時5分返回台北市公園路租屋處變裝、縱火後離開，下午5時23分於北捷M7出口通道丟擲煙霧彈並持刀攻擊餘姓民眾，接續自捷運地下通道步行至中山站，返回大同區旅館再度變裝後離開，傍晚6時34分於R4通道前往南西誠品百貨、6時38分再施放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾、6時41分於商場內持刀攻擊王姓民眾、6時50分於頂樓墜落。



報告指出，當日警方獲報查緝縱火案時，於最短時間下午5時41分透過焚毀車輛已鎖定縱火犯嫌身分，並立即通知桃園市警察局楊梅分局協助前往犯張文戶籍地查訪，傍晚6時11分新聞露出後，台北市警察局立即透過監視器畫面比對，確認為同一犯嫌。



報告提及，雖然犯嫌是預謀犯案，且刻意藉由連續變裝、變換交通工具、選擇監視器死角等方式躲避偵查，但針對犯嫌軌跡進行調閱後，終能釐清案發經過及確認犯嫌身分實施圍捕，並即時透過媒體向民眾說明案情，以安定民心。