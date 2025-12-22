國民黨團今提告5位大法官枉法裁判罪

國民黨團19日砲轟大法官。（中評社 資料照) 中評社台北12月22日電／中國國民黨“立法院”黨團21日表示，為捍衛“憲法”及“憲法”法庭公信力，22日正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。



“憲法”法庭19日判決“立法院”三讀通過的《“憲法”訴訟法》修法“違憲”，國民黨“立院”黨團出招反制，除擬在“立法院”會對五位大法官提出譴責案，22日將向台北地院、台北地檢署，告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官及“憲法”法庭濫權瀆職。



國民黨“立法院”黨團由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北巿議員林國春今早共同出席提告，為台灣的司法獨立發出“反獨裁、護“憲法”的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁。國民黨團為台灣民主“憲政”奮戰到底。



國民黨團表示，大法官不是司法土皇帝，依據“憲法”沒有“司法刑事豁免權”。今天的提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗著台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊？還是站在人民的一邊？台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看。“韓國行！台灣一定也行”！



國民黨團指出，依據五位大法官所做出《114年憲判字第1號》判決，完全符合《刑法》第124條的“枉法裁判罪”構成要件，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德、獨裁打手“行政院長”卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。