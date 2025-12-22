挺五老星“憲法”法庭　網揭連署學者還那些人

公民社會、學界與法界力挺2025年“憲判”字第1號判決的共同聲明。（照片：經濟民主連合臉書） 中評社台北12月22日電／“憲法”法庭5位大法官19日宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻。挺綠學界、法界發起連署，甚至譴責缺席的大法官，但被AI比對抓包跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆盲挺“五老星‘憲法’法庭”。



坊間近日出現一份宣稱公民社會、學界與法界力挺2025年“憲判”字第1號判決的共同聲明，聲明中甚至批評蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過“職務外”行為發表公開聲明的狀況，“已使社會大眾對‘憲法’法庭之信賴造成傷害”。



根據《中時新聞網》報導，PTT網友整理第一波連署名單，包括部分大學教授、副教授、助教，“中研院”部分研究員、副研究員、助研究員，及部分律師及民團人士。



但各界直指，《“憲訴法”》第30條明文規定，（原本的比例門檻）“判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。”（2024年新增的硬性人數門檻）“前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成‘違憲’之宣告時，同意‘違憲’宣告之大法官人數不得低於九人。”新規定的門檻於2024年10月25日三讀通過，由“總統”於2024年11月13日公布實施，已生效。



有PTT鄉民直酸，“如果這真的是一個合憲判決，還需要找這麼多人來力挺嗎？真像是自己心虛，就找一堆人來助拳的感覺。”



還有人把挺綠連署的學界名單餵給Grok，問他裡面有多少人支持過大罷免，又有多少人曾經出現在親民進黨的連署中？AI比對結果顯示：“名單中共有172位獨特人士，與曾參與大罷免的連署名單高度重疊且立場一致，100%的比例過去曾出現在親民進黨的連署中。”



PTT鄉民酸爆“支持的理由僅僅只是‘憲政’衝突卡關，不關心五老星‘憲法’法庭本身是否合規，連基本的各打50大板假中立都做不到？”