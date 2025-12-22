隨機殺人案引恐慌　劉世芳趁勢宣導小橘書

台“內政部長”劉世芳（右）、“警政署長”張榮興。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）台北街頭19日爆發驚悚的隨機殺人案，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡、11人輕重傷的慘劇。台“內政部長”劉世芳22日表示，未來到農曆年前將動員逾1.7萬名警民人力，提高見警率。請民眾也能翻閱“小橘書”內相關緊急避難等內容，碰到狀況時更能冷靜思考如何避難。



媒體問及，是否有境外勢力有關？劉世芳說，到目前為止，我們認為與境外沒有相關，唯一相關的是網路上出現模仿犯。刑事警察局從當天到21日中午，累計20則相關訊息，在台灣找得到人的，陸續都已移送地檢署偵辦。



台軍方11月下旬出版俗稱“小橘書”的《台灣安全指引》，“內政部”則協助普發。



“立法院”內政委員會22日邀“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興、“國安局”副局長陳松吉等部會官員，就計劃性攻擊事件進行“社會治安維護之檢討與精進”專題報告並備質詢。



劉世芳、張榮興在會前共同接受媒體訪問。劉世芳表示，張文事件後，她邀集全台22縣市警察首長開會，針對從耶誕、農曆年前所有大型活動，無論是交通場站、傳統市集或跨年晚會等預計137場大型活動，動員逾1.7萬名警民人力（警察約1萬、民力約7千），提高見警率，希望能有效遏止模仿犯。



媒體問及，小橘書內有相關避難內容，目前普發進度為何？劉世芳說，小橘書發放比例各縣市達86%，發送成功率約7成。民眾若能看清楚小橘書內的避難內容等資訊，“請大家花點時間把小橘書從頭翻閱一遍，如果有碰到狀況的時候，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大功用”。