老農津貼藍綠皆喊漲　主管官員對漲幅不表態

台“農業部長”陳駿季接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月22日電(記者 俞敦平)隨著2026年縣市長選舉逼近，老農津貼成為藍綠攻防焦點，雙方分別喊出調升至新台幣1.5萬與1.2萬元的主張。台“農業部長”陳駿季今受訪時證實，“農業部”已擬定官方版本並送交“行政院”，內容針對發放額度與排富條款均有調整。面對朝野競相加碼，陳駿季雖表示尊重，但也審慎指出，津貼調整直接連動政府財政，若調幅過高恐排擠整體經費，後續將在“立法院”經濟委員會中進行綜合評估與實質討論。



“立法院”經濟委員會22日審查“農民退休儲金條例”部分條文修正草案。“農業部長”陳駿季出席。



現行老農津貼每月發放8110元，依規定每四年參照消費者物價指數調整一次。然而，近年物價飛漲與土地現值公告調升，不僅導致津貼實質購買力下降，更造成部分老農因土地增值導致資產超過排富門檻，反而喪失領取資格。看準農民票源，國民黨團近期大動作召開記者會，喊出將津貼提高至1.5萬元並放寬排富標準；民進黨團亦不甘示弱，主張調升至1.2萬元。藍綠陣營在選前針對農民權益互別苗頭，也讓主管機關的態度備受關注。



對此，陳駿季受訪時首先釐清，該項目正式名稱為“老農福利津貼”，制度設計涵蓋發放額度、所得基準及財產排富三大面向，並非單純的退休金性質。他透露，“農業部”的官方版本目前已經送交“行政院”審查，內容確實在額度與排富條款上做出了修正與調整。對於“立法委員”提出的各種加碼方案，行政部門皆予以尊重，未來法案進入“立法院”經濟委員會時，會將部版規劃與朝野“立委”版本併案，進行綜合性評估。



面對媒體追問“農業部”傾向支持民進黨或國民黨的版本時，陳駿季並未明確選邊站，而是將焦點拉回預算現實面的考量。他指出，任何津貼額度的調整都直接牽涉龐大的經費來源，若修法將發放額度拉得太高，勢必會對整體的經費安排造成衝擊與排擠。他重申，雖然尊重委員的提案權，但最終方案仍須在委員會中，就財政負擔能力與實質需求進行更深入的討論與協商。