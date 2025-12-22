隨機殺人案蔣萬安提兩建議　劉世芳肯定

台“內政部長”劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）台北街頭19日爆發驚悚的隨機殺人案，引起台灣社會恐慌。中國國民黨籍台北市長蔣萬安建議將第一時間阻擋兇嫌致身亡的余姓男子入祀忠烈祠，並下令台北市府研議防範未來類似事件時發送“細胞簡訊”給民眾。台“內政部長”劉世芳22日讚揚蔣萬安說，提議非常好。



“立法院”內政委員會22日邀“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興、“國安局”副局長陳松吉等部會官員就計劃性攻擊事件進行“社會治安維護之檢討與精進”專題報告並備質詢。



劉世芳、張榮興在會前共同接受媒體訪問，針對余姓男子入祀忠烈祠，劉世芳點頭讚揚地表示，蔣萬安的提議非常好。目前還未收到台北市府申請，就瞭解余姓男子是桃園市民，若按上次處理鏟子超人救災身亡入祀忠烈祠的相關程序，可能要與桃園市政府一起商量。



至於蔣萬安下令研議發送“細胞簡訊”給民眾，劉世芳說，這需要研議，目前地方政府發送細胞簡訊只限於疏散、撤離，這與“行政院”災防辦相關，其中定義要非常清楚，地震、颱風、下雨，會有相關科學性的資訊，且細胞簡訊涵蓋範圍也需釐清，台北市府若有研議，我們會請“行政院”與相關機構研議相關申請。



對於網民質疑警力應對問題，張榮興力挺警察地說，台北市警力現況很充足，警察一定是保護民眾安全，有些網民希望能多鼓勵支持警察。