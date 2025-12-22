5大法官判“憲訴法違憲”　藍委轟賴走投無路

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／“憲法”法庭5位大法官19日判決新修正的《“憲法”訴訟法》“違憲”、即起失效。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇提2關鍵直呼“太離譜了”，並認為賴清德為了對付藍白和在野黨已走投無路，怎樣違法怎樣幹，卻沒有一件事可以得到民意支持。



去年底“立法院”通過《“憲法”訴訟法》部分條文修正案，賴清德今年1月公告生效。目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成“違憲”判決。



呂太郎、陳忠五、謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥等5位大法官19日在未達法定人數的情況下，組成“憲法”法庭，作出“憲法”判決，宣告《“憲法”訴訟法》修正條文“違憲”無效。但蔡宗珍、楊惠欽和朱富美三位大法官在法庭外提出不同意該判決的公開法律意見書，指未合法組成之“憲法”法庭自始不具審判權，“五人判決”也自始無效。



對此，王鴻薇21日在政論節目《週末大爆卦》中指出，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美這次成為司法最後的良心，願意堅守良知跟道德，她為此致上非常高的敬意。上述3人雖然是蔡英文所提名的，但3人拒絕參加開會。因為根據新的《“憲訴法”》，要10個人才能開會，如今8個開會就是違法，不能夠召開會議。



王鴻薇強調，5位大法官判《“憲訴法”》“違憲”一事“太離譜了”，因為此舉不僅違反新的《“憲訴法”》，且即便依照舊的《“憲訴法”》，規定也是要現有總額的三分之二，起碼要有6位大法官參與開會。如今5個人還照樣開會，照樣判決“違憲”，“這不叫違法，怎樣叫違法”？



王鴻薇痛批，如今賴清德為了對付藍白、在野黨，已經走投無路，乾脆一不做二不休，怎樣違法怎樣幹，卻沒有一件事可以得到民意支持。