蔡正元爆美官員秘密訪台　談對等貿易協議

蔡正元爆料，美國國務院副助理國務卿Julie Turner3日秘密來台，要求簽訂“台美對等貿易協議”。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北12月22日電／前“立委”蔡正元21日在臉書爆料指出，美國國務院副助理國務卿Julie Turner已於12月3日秘密來台，要求簽訂“台美對等貿易協議”，Julie Turner已經見過的台“經濟部”、台“勞動部”、台“農業部”、台“衛福部”的官員，包括楊珍妮、龔明鑫、洪申翰、劉威廉等。對此，“行政院”21日回應表示，蔡正元貼文多為“拼湊羅織”，並非事實，呼籲外界不要被不實訊息誤導。



“行政院”發言人李慧芝表示，蔡正元貼文提到有美國政府官員來台並與台方經貿談判核心成員會面，這一說法與實際情況不符。她指出，該名美方官員在台期間並未拜會經貿辦總談判代表楊珍妮，也未拜會“經濟部長”龔明鑫，行程主要是就其職務範圍內的事項，與“勞動部長”洪申翰及“經濟部”貿易署長劉威廉進行意見交換，與台美關稅談判並無關聯。李慧芝說，“蔡前“立委”發文內容，全係不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導”。



蔡正元指出，美國要求的“台美對等貿易協議”細節如下：



1、美國對台關稅改為不疊加的15%。



2、營業額達新台幣500億元的製造業，必須“優先”投資美國到一定額度，否則台灣“經濟部”要禁止其對外投資。



3、美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工“強迫勞動”的相關問題必須隨時釐清。



4、台灣要修法比照美國提高勞動標準，台灣“勞動部”要主動認定“強迫勞動”的產品和零組件不准輸入台灣，也不准從台灣出口 。



5、如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。