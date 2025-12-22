賴喊話醫看診遇在野勸這句　藍青年轟講幹話

賴清德呼籲醫師勸藍白委速通過總預算，陳冠安說，賴清德要醫生情勒委員？（照片：陳冠安臉書） 中評社台北12月22日電／賴清德21日出席醫療韌性研討會談到明年度總預算卡關，喊話醫師們如果門診碰到在野“立委”麻煩幫忙勸說，“政黨競爭難免，但‘國家‘利益還是要放在最優先”。爭取港湖議員提名的中國國民黨青年部前主任陳冠安21日在臉書發文批評，賴清德“要醫生情勒‘立委’？賴清德又在講什麼幹話！”



陳冠安說，賴清德參加醫療研討會時要現場醫師做門診服務遇到在野黨“立委”時，順便跟他們說要以“國家”利益為優先，盡速通過總預算。“我的天啊，賴清德自己是醫生，覺得醫生這樣做，不會違背醫師倫理？”“不會給患者帶來心理壓力？帶來負面的醫病關係？”



陳冠安表示，根據醫師法25條，醫師執行業務違背醫學倫理，將移付懲戒。“醫師倫理規範”更載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務。



陳冠安指出，賴清德自己不依法編列預算，只願做打帶跑做不問不答的“國情報告”，不敢來“國會”跟“立委”進行有問有答的溝通，只想硬幹，然後要醫生冒著違背醫師倫理被懲戒的風險，去情勒在野黨“立委”？賴清德要在野黨“立委”聽看診醫生的話，為何自己不先聽人民的話？先尊重近兩次投票的民意結果？“整天講幹話，離譜至極。”