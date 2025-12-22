綠指7藍委赴陸接旨　國民黨：造謠一條龍

國民黨召開“綠色奇幻文學—廈門抹紅記”記者會，出席者左起翁曉玲、陳玉珍、吳宗憲及江怡臻。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）針對《自由時報》連兩天大篇幅報導，大陸官方利用廈門台商活動邀請7位中國國民黨“立委”前往，確保防務預算、“國安法”案不會通過，國民黨今天召開記者會澄清並嚴正批評。文傳會主委、“立委”吳宗憲表示，這仍是重復過去的“綠委王義川模式”造謠一條龍的操作，先製造假議題，做圖卡，當事人出來解釋後，繼續攻擊。



民進黨今日上午也召開“才剛擋‘國防’、杯葛預算 藍委週末急赴中”記者會，攻擊赴大陸交流的藍委。



吳宗憲說，這次的狀況一模一樣，藉由媒體來抹紅，將藍委打成中共同路人要賣台，接著再用賣台涉及“國安”之名，進行一連串的政治打壓。他痛批，媒體應有基本的新聞倫理，為何會自甘變成政黨的打手？自由時報的英文是“Liberty”但現在卻搞成“Freestyle”，放任記者隨意亂編故事，非常不可取。



國民黨今天召開“綠色奇幻文學—廈門抹紅記”記者會，出席者包括文傳會主委吳宗憲、“立委”陳玉珍、翁曉玲和國民黨發言人江怡臻。



吳宗憲在會中表示，之前該綠媒也報導國民黨主席鄭麗文已經答應對岸提出的3項條件以換得和大陸領導人會面，包括擋下軍購等，國民黨有發律師函請他們撤下相關報導並道歉，但該媒體至今仍我行我素。



吳宗憲強調，當綠媒當馬前卒放出虛假訊息後，民進黨政治人物就開始跟上，所以這幾天綠委吳思瑤、鍾佳濱、王義川等人輪番上車操作，還開記者會大做文章，這種天衣無縫、高效率的配合，都是套好的爛招。