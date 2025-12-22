黃國昌：全台彈劾賴說明會　明年520表決

黃國昌。（中評社） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”“不副署”《財政收支劃分法》，藍白聯手提案彈劾賴清德，台灣民眾黨主席黃國昌22日表示，明天於程序委員會正式列案，周五院會表決處理。目前初步規劃，在“立法院”舉辦2場公聽會，並兩次邀請賴清德赴“立法院”說明、詢答，預計明年520“立院”進行彈劾投票。



台北地方法院22日繼續審理前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，黃國昌旁聽法庭過程中，接受媒體訪問作上述表示。



黃國昌表示，彈劾賴清德的程序，我們用審慎態度進行，這週末他也有與中國國民黨“立法院”黨團幹部交換意見，明天在程序委員會我們將正式列案，這周五院會加以決定。目前初步安排先在“立法院”舉辦2場公聽會，再邀請被彈劾人賴清德到“立法院”進行說明、詢答，這是第一次全院委員會的詢答。



黃國昌說，接下來會到全台22縣市舉辦說明會，辦完全部說明會後，再回到“立法院”進行第二次全院委員會，並再邀請賴清德到“立法院”列席說明、回答黨團代表所提出的問題，預計明年520左右進行彈劾投票。



黃國昌強調，這是非常嚴肅的“憲政”程序，賴清德所做的“毀憲”亂政行為，需要經由全台民眾共同參與、共同認識、共同討論，所以我們會用最嚴謹的態度安排整個彈劾程序的進行。



“立法院”發動彈劾賴清德門檻如下：



提議：須經全體“立法委員”（目前共113席）二分之一以上提議（至少57席）。

決議：須經全體“立法委員”三分之二以上決議通過（至少76席）。

目前藍白距“決議”門檻（76席）仍缺約14票，除非有民進黨“立委”倒戈，否則“立院”決議難以通過。