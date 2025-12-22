北捷收炸彈預告下午引爆　警方全面戒備

台北車站是高鐵、台鐵、捷運共構系統，是台北交通樞紐。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／台鐵21日晚間接獲捷運警察通報，有民眾預告將於22日13時30分許，放置炸彈於捷運系統內並引爆。台鐵已緊急與鐵警勤務中心聯絡，針對全台所有共構系統車站，加強防備、車站巡查與危安通報，呼籲民眾應提高警覺。



該預告未明確指出將在哪一條捷運系統犯案。



台鐵指出，接獲捷運警察通報維安資訊，有民眾預告將於12／22下午1時30分放置炸彈於捷運系統內並引爆。台鐵公司行控中心稍早經主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之台鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。



27歲的張文19日接連在台北捷運和中山站誠品南西店隨機行凶，造成4死，震驚全台。一名彭姓女子昨搭高鐵南下833車次到台南站下車，聲稱她“算出”這班列車“會爆炸”，站務人員隨即通報鐵警，等列車抵達左營站改為北上144車次後，警方將所有已登車的乘客請下車，持長槍及金屬探測器進入車廂檢查，確認未發現爆裂物，無安全疑慮，將彭女依恐嚇公眾罪嫌逮捕法辦。

