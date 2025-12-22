大新竹跨年晚會將屆　高虹安：最高規格維安

新竹市長高虹安22日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）大新竹跨年晚會將於12月31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，新竹市長高虹安22日出席宣傳記者會時特別強調，為因應日前台北捷運攻擊事件，新竹市警察局將會以最高規格的維安工作，嚴陣以待來面對這次的大新竹跨年晚會，絕對不容許有任何暴力攻擊事件在跨年晚會發生。



新竹市政府22日舉行2026大新竹跨年晚會“新竹 ON LOOP 不斷電”宣傳記者會，包括高虹安、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠和多位新竹縣市議員都到場出席。



高虹安在會後受訪時表示，為因應最近北捷攻擊事件，她在第一時間就已責成新竹市警察局，針對各大賣場和車站等節點，在人潮眾多的地方加強見警率與巡察，她日前也親自到百貨公司，跟警察同仁一起來巡察。



高虹安指出，尤其是這次大新竹跨年晚會即將到來，新竹市警察局也會嚴陣以待，全力協助來進行維安相關工作，絕對不容許有任何暴力攻擊事件在跨年晚會發生。



高虹安說，她也要呼籲民眾，若有看到有比較異常的情形，或可疑的人、事、物，請務必立刻通報警察局，讓警察可以在第一時間來保護民眾的安全，她希望大家都能多一份警覺心，而新竹市警局也會以最高規格來對待這次的大新竹跨年晚會。