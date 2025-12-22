翁曉玲：不會因抹紅失去兩岸和平交流決心

藍委翁曉玲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）《自由時報》連兩天大篇幅報導，大陸官方利用廈門台商活動邀請7位中國國民黨“立委”前往，確保防務預算、“國安法”案不會通過，民進黨上午也開記者會加碼。被點名之一的藍委翁曉玲今天表示，原本是一樁好事，再正常不過且立意良善的台商交流活動，被卻影射、惡意連接到要擋防務預算的事，實在可惡至極。



翁曉玲強調，她不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去她對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地去討好那些是非不明、仇中恨大陸同胞的青鳥們，該做的事、該說的話，她不會退縮，會繼續努力、勇往直前。



國民黨今天召開“綠色奇幻文學—廈門抹紅記”記者會，包括文傳會主委吳宗憲、“立委”陳玉珍、翁曉玲和國民黨發言人江怡臻等人出席。



民進黨上午則召開“才剛擋“國防”、杯葛預算 藍委週末急赴中”記者會。



身為被綠媒點名赴陸接旨的藍委之一，翁曉玲現身說法表示，她當時接到這樣的邀請，要去鼓勵和支持台商就毫不考慮答應了。這次出席廈門台商協會成立33週年慶祝活動，還有來自大陸三十多個城市的台企協會，看到大家一團和氣，齊心齊力，在各自領域認真打拼，同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻，為台灣爭光，她內心非常感動，以台商朋友們為榮。