7藍委出席台商協會活動　綠委要求交代行程

民進黨黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月22日電（記者 莊亦軒）廈門台商協會成立33周年活動，邀請中國國民黨7名“立委”參加。民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱22日表示，國民黨“立委”被報導之後著急了，召開記者會自清沒有“赴陸領旨”等情事。他要求國民黨向台灣社會清楚交代行程內容，並呼籲勿再阻擋“國防”與“國安”相關法案。



據媒體報導，國民黨籍“立委”林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲與涂權吉等7人20日出席廈門台商協會33周年慶，目前皆已返台。



民進黨“立法院”黨團22日召開“國民黨不要再擋 赴中報備 “國防”軍備”記者會，出席者包括民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、“立委”張雅琳。



鍾佳濱指出，上周五會後馬上就有國民黨七名“立委”，赴陸交流。他們在廈門受訪時，自稱是分頭來參加台商協會的活動，事前沒有約定。藍委們召開記者會表示他們絕無“赴陸領旨”，要在“立法院”推動後續的亂台法案。如果真的沒有“赴陸領旨”，就要請翁曉玲、涂權吉明天在程序委員會，停止阻擋“國安法”案、軍售法案。



陳培瑜表示，翁曉玲每次表決票數相同時，他就會站在國民黨那邊，阻擋“國防”預算”。大家不要忘記民進黨所提出的“國安法”案，已經被擋751次。容她提醒法案內容是甚麼，就是“立委”赴陸必須報備、並不是許可制。而是我們主管機關會提醒“立委”，某些地方可能會有危險，請不要前往。並不是禁止行動、也不是禁止言論自由。

