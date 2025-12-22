藍委控告大法官　黃國昌：北檢絕對不會查

黃國昌。（中評社） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）“憲法”法庭19日由5位大法官宣判去年底三讀通過的《“憲法”訴訟法》修法內容“違憲”，中國國民黨籍“立委”22日提告5位做成判決的大法官枉法裁判罪。台灣民眾黨主席黃國昌22日表示，這5位綠色獨夫幹的事情明確違法，但他敢保證，台北地檢署“絕對不會查！”



“立法院”去年12月20日三讀修正通過《“憲法”訴訟法》部分條文，明訂“憲法”法庭作成判決除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。而作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官不得低於9人。“憲法”法庭19日宣判去年底三讀通過的《“憲法”訴訟法》“違憲”後，中國國民黨籍“立委”22日赴台北地檢署提告大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等5人枉法裁判罪。



“憲法”增修條文規定，“司法院”設大法官15人，其中7名大法官由於任期，2024年10月31日卸任，目前僅8名大法官。



台北地方法院22日繼續審理前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，黃國昌旁聽法庭過程中，接受媒體訪問作上述表示。



黃國昌表示，台灣人民應該都不會有懷疑，目前整個檢調就控制在民進黨手上，看顏色辦案，幫賴清德追殺政治上的競爭對手，至於幫民進黨辦事的那些人，北檢通常都昏睡非常久，根本不會進行任何積極偵辦。這次這五位綠色獨夫幹的事情明確違法，當然構成枉法裁判罪，問題是即使遭告發枉法裁判罪，他敢保證“絕對不會查！”