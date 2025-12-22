藍委告發5大法官　獨派抗議爆發衝突

國民黨“立法院”黨團到台北地檢署按鈴控告並遞交訴狀。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃偕華） 針對“憲法”法庭由5位大法官作成判決宣告《“憲法”訴訟法》“違憲”、立即失效。中國國民黨“立法院”黨團22日上午到台北地檢署按鈴控告並遞交訴狀，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五人提出枉法裁判罪告訴。現場有兩名抗議民眾衝向黨團成員被警察制止。



其中一位自稱“台灣國”的民眾甚至當場唱起“台灣國國歌”，徐巧芯則是反嗆，這里根本沒有“台灣國”。



“立法院”去年三讀通過修正《“憲法”訴訟法》部分條文修正案，明訂參與評議的大法官人數不得低於10人，作成“違憲”宣告時，同意“違憲”宣告的大法官人數不得低於9人。“憲法”法庭19日由5名大法官作出2025年憲判字第1號判決，認為“憲法”訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背“憲法”正當立法程序，且違反“憲法”權力分立原則，都牴觸“憲法”，應自判決公告日起失其效力。



對此不滿的國民黨黨團上午由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北巿議員林國春到台北地檢署按鈴控告並遞交刑事告發狀。



林沛祥表示，這次的憲判是一個證據確鑿的違法判決，因此依照刑法第124條枉法裁判或仲裁罪，“有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。”，提出告發。