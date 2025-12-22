藍委力推老農津貼調漲力壓綠營　引發綠指控

藍委游顥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月22日電（記者 俞敦平）牽動2026縣市長選舉的老農津貼調漲議題引發朝野攻防，針對民進黨“立法院”黨團質疑藍營喊價至新台幣15000元是“漫天喊價”且阻擋總預算，中國國民黨籍“立委”游顥與許宇甄今日於“立院”受訪時反擊，指出農民長期受物價飛漲之苦，現行津貼遠低於最低生活費。兩位國民黨籍“立委”強調，照顧農民應是跨黨派共識，並反批“行政院”未依法編列法定預算才是導致總預算卡關的主因，呼籲執政黨勿將《財政收支劃分法》當作行政怠惰的擋箭牌，應務實面對基層困境。



近期藍綠雙方布局2016地方選舉，針對老農津貼展開激烈角力，現行每月8110元的津貼被普遍認為不敷使用。民進黨團召開記者會主張調高至12000元，並呼籲儘速審查“中央政府”總預算與《財劃法》以籌措財源；國民黨團則搶先喊出調升至15000元的目標，遭綠營批評為不負責任的政策買票。面對綠營質疑藍白陣營一方面喊價、一方面卡預算，藍營“立委”則提出數據與現況反駁，認為津貼調整是反映物價與農民基本生存需求的必要措施。



針對津貼調整的合理性，許宇甄引用“衛福部”數據指出，2025年度公佈的最低生活費標準已達15515元，而農民作為“國家”糧食安全的守護者，退休後每月卻僅領八千多元，即便調高至一萬二或一萬五，也僅勉強達到最低生活費的水平。她強調，這只是維持基層農民最基本的開銷，並非漫天喊價。來自南投縣的“立委”游顥則補充，南投務農人口高達42%，在物價通膨的現況下，現有津貼已難以支撐生活，調漲是務實且迫切的需求。