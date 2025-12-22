高虹安復職首次合體　楊文科笑說久違了

新竹縣長楊文科在新竹市長高虹安復職後兩人首次合體。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）大新竹跨年晚會將於12月31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，今日舉辦宣傳記者會，中國國民黨籍新竹縣長楊文科在新竹市長高虹安復職後兩人首次合體，楊在致詞時一開場便笑說“久違了，虹安市長”，楊還意有所指地表示2026是相當關鍵的一年，他希望大家不管如何都一定要有堅定的意志，用希望來迎接2026的到來。



新竹市政府22日舉行2026大新竹跨年晚會“新竹 ON LOOP 不斷電”宣傳記者會，包括高虹安、楊文科、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠和多位新竹縣市議員都到場出席。這是楊文科在高虹安復職後，兩人首次合體出席公開活動，楊文科看起來相當開心，不只一次和高虹安握手，送上溫暖祝福。



楊文科在致詞時一開場便笑說“久違了，虹安市長”。他說，今天能看到高市長在這邊，大家都非常高興，新竹縣市過去就一直在合作，從高市長上任開始，新竹縣就張開雙臂歡迎新竹市，希望新竹縣市能一起合作為鄉親來打拚，其中新竹縣市合作最重要的指標就是大新竹跨年晚會，每年由新竹縣市輪流舉辦，以最經濟、有效與合理的方式來舉辦跨年晚會。



楊文科表示，每年許多縣市都要編列相關預算來舉辦跨年晚會，但每年的大新竹跨年晚會都是由企業來贊助，讓新竹縣市政府連一毛錢都不用花費，這是非常特別的地方，也表示所有鄉親都非常認同新竹縣市政府，這也是新竹縣市政府能為大家繼續打拚的最大動力。



楊文科指出，今年的大新竹跨年晚會將在新竹市大湳雅公園登場，他期盼大家能用歡笑與快樂來送走2025，用希望來迎接2026，因為2026是非常關鍵的一年，台灣在2026的變化將影響未來的發展方向，所以他希望所有鄉親朋友，不管如何都一定要有堅定的意志，大家一定要有為家鄉打拚的決心。