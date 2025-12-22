阻隨機恐攻　盧秀燕：加強大型活動維安

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月22日電（記者 方敬為）台北捷運台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，震驚全台。國民黨籍台中市長盧秀燕今天受訪表示，台中年末大型活動除了市府辦的跨年晚會，還有五月天、頑童等歌手樂團開唱，市府將確保活動在安全的前提下照常舉行，嚴防模仿效應，將“全城戒備”加強維安部署。



27歲男子張文19日晚間在台北車站丟擲煙霧彈，並持刀對群眾隨機攻擊，接著疑畏罪墜樓死亡，事件造成多人受傷，包括犯嫌在內有4人死亡，震驚全台。“警政署”在晚間也隨即宣布立即啟動4大應變措施，並派全副武裝的警察進駐台北捷運。



今年台中跨年晚會是盧秀燕任內最後一次舉辦跨年活動，外界關注是否因為攻擊事件受影響？盧秀燕22日出席“台中市立圖書館北屯區溪東分館”開幕典禮受訪表示，年末所有大型活動，都會在確保安全無虞的前提之下，照常舉行。



盧秀燕說，確實擔心可能引起模仿效應，所以她要求有關單位加強巡守，“全城戒備中”，台中市從27日開始，就陸續會有大型活動舉行，包括五月天演唱會、頑童演唱會、台中跨年晚會等，取消活動茲事體大，所以市府會加強維安部署，兼顧安全與活動照常舉行。



盧秀燕表示，台北攻擊事件發生後，台中市政府立即啟動相對應措施，首先增加公共場所見警率，一級部署地方共有96個據點，包括39個大眾的運輸場站，以及體育場、藝文場館、主要商圈、商場等人口聚集的場所，提升警備巡守頻率，加強警戒巡守，守護民眾安全。



盧秀燕說，除了市府警消單位動起來，另外也要求人潮群聚的商圈管理委員會、商場業者等也要提出安全維護等應對方案，同時民政系統的守望相助隊也將在年末大型活動中投入巡守行列，全力防堵攻擊事件發生。