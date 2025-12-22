鍾佳濱：藍白想藉彈劾賴清德推“違憲”問答

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月22日電（記者 莊亦軒）藍白陣營預計將於23日“立法院”程序委員會排審對賴清德提出的“彈劾案”，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱22日表示，此舉令人高度質疑其真正目的，並表示國民黨恐怕並非真要啟動彈劾程序，而是企圖藉此重啟早已被宣告“違憲”的“即問即答”。



鍾佳濱回顧歷史，2006年國民黨曾三度依《“立法委員”職權行使法》對當時的陳水扁提出罷免案，但三次皆未通過。他強調，依現行制度，彈劾案若要成案，須獲得三分之二“立法委員”同意，程序門檻極高，因此，他不禁要問，國民黨在2006年三度罷免未果後，2025年再度捲土重來，究竟所為何來。



鍾佳濱表示，國民黨所依據的“立院”職權法”16條之1到16條之4，皆已遭大法官宣告“違憲”。因此賴清德表示願意到“立院”進行“國情報告”，但是必須“合憲”、“依法”。不論是“即問即答、一問一答”的設計，都已經遭到“憲法”法庭宣告“違憲”。



媒體追問“若提彈劾案，賴清德是否可能赴“立法院說明”？鍾佳濱回應，目前並不存在任何彈劾成案。他指出，賴清德過去面對在野黨要求“國情報告”時，態度一貫且明確，就是必須“合憲”、“依法”。賴清德作為“憲法”的守護者，其一切言行都必須建立在合憲依法的前提下。



鍾佳濱也重申，“立法院”職權行使法中所謂的“即問即答”，早已被大法官宣告“違憲”。可以很清楚的看到，國民黨現階段的真正意圖，並不在於彈劾本身，而是想“藉彈劾之名，行“違憲”問答之實”。他們就是要把“國情報告”未能如願的“即問即答、一問一答”，拿來用彈劾案提出。所以我們說“彈劾罷免都是假、‘違憲’問答我最大”。