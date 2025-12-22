大新竹跨年晚會　高虹安、楊文科開箱

新竹市長高虹安和新竹縣長楊文科22日一起為大新竹跨年晚會暖身。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）每年由新竹縣市輪流舉辦的大新竹跨年晚會，今年輪到新竹市舉辦，將於12月31日晚間在新竹市大湳雅公園登場。新竹市長高虹安和中國國民黨籍新竹縣長楊文科22日一起攜手開箱跨年活動內容，邀請全台遊客在跨年夜一起到新竹來，送走2025，迎接2026的到來。



新竹市政府22日舉行2026大新竹跨年晚會“新竹 ON LOOP 不斷電”宣傳記者會，包括高虹安、楊文科、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠和多位新竹縣市議員都到場出席。



高虹安表示，2026大新竹跨年晚會活動今年以“新竹 ON LOOP 不斷電”為題，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，也代表竹市連續不停歇的創新驅動力，她邀請民眾在跨越2026年的精彩時刻裡，展現新竹人的活力和熱情，從12月31日18時起，不間斷演出直至1月1日的凌晨，要跟新竹民眾一起嗨翻大新竹之夜。



楊文科指出，新竹縣市是一家人，自高市長上任以來，雙方攜手合作、共同為鄉親打拼，展現高度的縣市夥伴關係，每年的大新竹跨年晚會更是推出令人耳目一新的活動節目，去年參與人次達6萬人，相信今年晚會推出含金量超高的卡司，能為大新竹帶來更多人潮，新竹縣政府也已安排好接駁車，讓民眾可以方便搭乘。



新竹市政府文化局表示，此次大新竹跨年晚會堪稱全台含金量最高，邀集多位金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱“金曲同樂會”，挑戰全台含“金”量最高陣容，內容精彩可期，歡迎全台民眾一起到新竹市來迎接2026的到來。