盧秀燕出席本命區活動　點名江啟臣引聯想

江啟臣、盧秀燕同台互動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕迄今未表態支持“立法院副院長”江啟臣或是“立委”楊瓊瓔參選明年市長，不過她今天出席“台中市立圖書館北屯區溪東分館”揭牌活動致詞，特別提到北屯區是她的“立委”選區，長年重視北屯的建設，現在“立委”由黃健豪接棒，持續發展北屯，江副院長也很幫忙、協助，並將麥克風交給江啟臣，替江製造曝光機會，相關舉措引人聯想。



台中市文化局22日舉辦“台中市立圖書館北屯區溪東分館”啟用揭牌典禮，盧秀燕親自主持，包括江啟臣、藍委黃健豪、地方市議員代表、里長等共襄盛舉。明年有意角逐該區市議員的國民黨、民眾黨籍擬參選人也到場拚曝光。



溪東分館的建設經費來源包括民間捐贈與台中市政府自主財源，非透過“立法院”爭取補助的建設，但江啟臣仍跨選區出席活動，除了把握與台中市各區民眾互動的機會，北屯區是盧秀燕擔任6屆“立委”的“本命區”，江盧在北屯區同台，象徵性十足。



盧秀燕致詞特別強調，北屯區是她的“立委”選區，感謝鄉親支持，讓她連續當選擔任六屆“立委”，所以她對北屯區的建設也相當重視，長年爭取北屯建設，現在擔任市長後，也持續發展北屯，今天溪東圖書館開館，讓北屯的閱讀文化量能更加周全，發展更加均衡。



盧秀燕提到，現在區域“立委”由黃健豪接棒，持續發展北屯，江啟臣副院長也很幫忙、協助，持續替地方爭取建設經費，她要特別感謝黃健豪、江啟臣。盧秀燕並安排江啟臣致詞，替江製造曝光機會。



北屯區除了是盧秀燕的本命區，更是全市人口第一大行政區，根據今年11月的統計，全區人口已達31萬7043人，盧秀燕在本命區與江啟臣同台互動，提攜意味濃。