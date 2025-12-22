新竹縣也傳隨機攻擊？楊文科：尋仇誤傷

新竹縣長楊文科22日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）台北捷運19日發生隨機攻擊事件震撼全台，新竹縣21日凌晨也傳出模仿犯事件。中國國民黨籍新竹縣長楊文科22日受訪時特別澄清表示，該起案件為感情糾紛所引發的尋仇誤傷，並非隨機攻擊事件，他呼籲民眾不要轉傳未經查證的訊息，而新竹縣警察局對於任何形式的暴力行為，也一定會嚴懲嚴辦、追究到底。



新竹市政府22日舉行2026大新竹跨年晚會“新竹 ON LOOP 不斷電”宣傳記者會，包括楊文科、新竹市長高虹安、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠和多位新竹縣市議員都到場出席。



新竹縣新豐鄉21日凌晨接連發生2起傷害事件，有民眾遭人持鐵棒、木棒攻擊受傷，警方到場後確認共3名男子受傷，均無生命危險，但事後卻被網友流傳為“隨機傷人”、“持槍恐嚇”、“多組民眾受傷”等說法不斷在網路上流傳。



楊文科22日受訪時強調，他要嚴正澄清該案並非隨機攻擊事件，經警方調查後確認，該案是因特定感情糾紛引發的尋仇誤傷，並非隨機攻擊事件，現場也未持有任何槍枝，且警方已於24小時內偵破該起案件。



楊文科指出，自從北捷攻擊事件發生後第一時間，他就已立即要求新竹縣警察局進駐各個車站，加強巡邏與見警率，避免再次有憾事發生。針對新竹縣新豐鄉所發生的尋仇誤傷案件，警方已將涉案對象查緝到案，依法嚴辦，並同步加強重點區域與人潮聚集處的巡邏密度。



楊文科強調，對於任何形式的暴力行為，新竹縣政府與警察局會採取完全零容忍的態度，一定會依法嚴懲嚴辦、追究到底。也請鄉親若有發現可疑或不法情事，請務必在第一時間撥打110，警方將會立即給予協助。