藍委黃健豪：5大法官代表全部自以為神了吧

針對5位大法官排除異議代表全部做判決，藍委黃健豪提出質疑。（照：黃健豪臉書） 中評社台北12月22日電／“憲法”法庭12月19日由5名大法官做出《“憲法”訴訟法》修正案“違憲”判決，引發爭議。中國國民黨“立委”黃健豪表示，如果可以排除，那“中華民國憲法”增修條文還有意義嗎？沒有任何授權，沒有任何民意基礎，就定義了5個人代表全部，“真的是自以為神了吧？”



“憲法”法庭此次判決引起兩大爭議，包括“憲法”法庭是否可繞過新版《“憲訴法”》人數規定自己做出判決？以及大法官現有總額人數應如何計算？在野黨對此提出強烈質疑。



黃健豪今天凌晨在臉書發文提出質疑，如果8位大法官，可以用任何理由排除其中3位，只要5位大法官就能做出判決。那“中華民國憲法”增修條文的第5條，“司法院”設大法官十五人”，這句話還有意義嗎？



黃健豪指出，大法官是解釋“憲法”的人，地位崇高，但從來就不等於“憲法”。現在5位大法官已經自以為是“憲法”本體了，所以不需受到法律約束。但“中華民國憲法”第82條也寫明“司法院”及各級法院之組織，以法律定之”，“司法院”及各法院的組成，由法律規範，而法律是“立法院”訂的。



黃健豪表示，為什麼是“立法院”？因為“立法委員”是人民投票選出來的，其中有32席甚至不是2024年1月的民意了，是2025年7月和8月的民意。“主權”在民、“主權”在民、“主權”在民，“中華民國憲法”第2條“‘中華民國’之‘主權’屬於‘國民’全體”，權力來自於人民，選舉選出民意代表，受人民委託行使權力、制定法律，這些都是很基礎的民主“憲政”概念。

