高雄香蕉碼頭蛻變成AI基地　輝達助力

“PIER F棧叁庫”是高雄新成立的智慧創新基地，原本是高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫“棧叁庫”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月22日電（記者 蔣繼平）高雄近年積極推動智慧城市與產業轉型，市府攜手NVIDIA（輝達）推動的城市級主權AI平台“高雄燈塔計劃”，就坐落於高雄港的香蕉碼頭，市府22日與進駐廠商共同舉辦“PIER F棧叁庫啟用典禮”，象徵港區歷史倉庫轉型，成為智慧創新基地。



“PIER F棧叁庫啟用典禮”22日在高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫“棧叁庫”舉辦，記者會安排民進黨籍高雄市長陳其邁、信驊科技董事長林鴻明、中華電信董事長簡志誠、鑫蘊林科創辦人暨執行長謝源寶等人上台致詞。



陳其邁致詞強調讓高雄成為台灣、甚至在全球城市級的主權AI裡面最大、最完整、且是最先行各項應用服務方案試驗的應用平台。他也指出，過去全台智慧城市評比，高雄都是六都墊底，但經過這幾年蛻變，已經變成六都第一。



陳其邁也介紹，高雄燈塔計劃的座落地點，這裡原本是高雄的香蕉碼頭，外銷的是高雄的農產品，現在“高雄燈塔計劃”期待未來外銷的是智慧城市的解決方案。針對各項交通、醫療、淹水、緊急救難等及時利用生成式AI來做分析、判斷、決策。