藍軍挑戰南台灣　吳子嘉預測屏東有機會

美麗島電子報董事長吳子嘉。（截自“吳子嘉”YouTube直播畫面) 中評社台北12月22日電／2026年縣市長選舉，各黨積極備戰。台灣民眾黨前主席柯文哲日前脫口說出“我要請纓去住南部”，引發討論。針對高雄市、台南市、屏東縣長選戰，中國國民黨籍“立委”柯志恩、謝龍介、蘇清泉勝選機率有多高？《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，如果柯文哲下去選高雄，整個南部大地震，南部3縣市整個連線會帶起來；至於台南，若是民進黨“立委”陳亭妃出戰，就不會掉；但屏東民進黨有可能會掉。



2026屏東縣長選舉，民進黨將由縣長周春米尋求連任，國民黨可望由前“立委”蘇清泉再戰。2022屏東縣長選舉，民進黨周春米得票 ﻩ49.09%，國民黨蘇清泉46.59%，僅有些許差距。



主持人雪寳21日在《下班瀚你聊》節目中問到，國民黨將在12月底前提名，台南市、高雄市、屏東縣長選戰，謝龍介、柯志恩和蘇清泉，如果做民調，勝選機率有多高？吳子嘉回應表示，如果柯文哲下去選的話，整個南部大地震，南部3縣市整個連線會帶起來。



雪寳追問，國民黨有可能台南市、高雄市、屏東都贏嗎？吳子嘉表示，不會啦，但是會很接近，像屏東就有可能掉，但台南若是綠委陳亭妃出戰的話，就不會掉；因為陳亭妃是悲憤，柯文哲也是悲憤，這是抗暴，所以抗暴一族都會連線起來。陳亭妃雖然是民進黨，可是她屬於被害者；而屏東縣那個氛圍則是相反的，立足點的關係會不一樣。



吳子嘉覺得，民進黨若丟掉高雄市，黨主席就要換，民進黨只要少席次就下來了。柯文哲如果當選高雄市長，民進黨馬上崩盤，黨主席恐要換人，2028誰選？可能就要辦初選，賴清德就困難了。