全時全景相機AI技術　沉浸式欣賞台灣美景

信驊科技在“PIER F 棧叁庫”打造全時全景相機的獨立沉浸式展間，身入其境般的欣賞風景。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月22日電（記者 蔣繼平）高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫“棧叁庫”22日啟用為智慧創新基地“PIER F 棧叁庫”，進駐廠商之一的信驊科技展示最新全時全景相機技術，示範如何透過AI協助城市治理解決方案，更設置獨立沉浸式展間，可360度欣賞美景，未來有機會運用在觀光。



位於高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫“棧叁庫”，配合高雄近年積極推動智慧城市與產業轉型，以及市府攜手NVIDIA（輝達）推動的城市級主權AI平台“高雄燈塔計劃”，轉型為智慧創新基地“PIER F 棧叁庫”，22日舉辦啟用典禮。



“PIER F 棧叁庫”整體使用面積逾6900平方公尺，一樓目前已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業，並已滿駐；二樓規劃近百坪獨立單位空間，提供給具研發能量的企業進駐使用，加速技術落地與產業鏈結。



信驊科技是遠端伺服器管理晶片製造商，22日就在“PIER F 棧叁庫”啟用高雄研發中心，配合南台灣半導體S廊帶聚落成形，建立出“新竹總部、高雄研發中心”的南北運作模式，藉此加速提升研發效率。



除了在當地建立技術研發團隊外，信驊科技也同步啟用旗下子公司，酷博樂Cupola360的全時全景相機展示中心，可即時體驗最新研發的360度全時全景相機及其搭配的AI平台，可運用在呈現路口、室內、戶外的影像，搭配AI協助分析。



特別的是，展示間還有設置一間獨立沉浸式展間，可利用360度影像技術搭配投影，讓觀看者沉浸式欣賞台灣各地的獨特美景，體驗身歷其境的感受。譬如駁二特區、高雄燈塔的影像。甚至有機會結合高樓景點，免除懼高症、危險等因素。