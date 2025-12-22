吳皇昇：彈劾賴清德目的在循序展現民意力量

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月23日電（記者 方敬為）針對“立法院”在野黨提案彈劾賴清德，台灣民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員擬參選人吳皇昇接受中評社訪問表示，根據現行制度，藍白無法成功彈劾賴，但此舉能循序漸進展現民意力量，對執政黨施壓。依法賴清德應以被彈劾人的身分到“國會”說明，若賴不履行義務，就是明確違法，後續再訴諸街頭路線乃至於明年地方選舉的反民進黨浪潮，都能夠推波助瀾。



吳皇昇，民眾黨籍，現任逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任，並兼任建設學院助理教授，擁有政大政治碩士學位。曾在國民黨籍台中長盧秀燕市府團隊擔任研考會主委、新聞局長；以及民眾黨籍新竹市長高虹安團隊擔任行政處長等職。明年將爭取民眾黨提名投入台中市北屯區議員選舉。



“立法院”在野黨“立委”對賴清德提出彈劾，外界普遍評估，依據現行制度規定，彈劾案需經全體“立法委員”二分之一以上提議，並由三分之二以上決議通過，才能聲請“司法院”大法官審理。考量目前“立法院”席次結構，在野陣營並未掌握絕對的三分之二席次，彈劾案在制度上幾無通過可能。



吳皇昇表示，彈劾案確實無法成功，但最主要目的其實是後續所產生的連鎖效應，在野陣營其實是經過縝密考量的政治攻防策略，核心目標並非單純著眼於彈劾結果。



吳皇昇指出，依據《“立法院”職權行使法》，一旦啟動彈劾程序，“立法院”便有權要求被彈劾人親赴“國會”進行報告與說明。這一點在當前的政治僵局中顯得至關重要，因為賴清德上任至今，始終以各種理由回絕在野黨提出的“國情報告”要求，造成行政權與立法權的對話斷鏈。因此，在野黨“立委”提出彈劾案不僅是為了凸顯賴清德在“憲政”運作上的爭議，更是一步“聰明的棋”，意在透過法律程序，強制賴必須依法面對監督。



他說，若賴清德面對彈劾程序依然拒絕出席說明，這將坐實其“違法總統”的標籤，進一步凸顯執政者帶頭“毀憲亂政”的事實。這種政治定性一旦確立，對於在野勢力後續的政治動員將產生巨大的催化作用，無論是發動體制外的街頭抗爭，或是將這股不滿情緒轉化為2026地方選舉的選戰動能，都將形成強大的推波助瀾效果，讓民進黨政府付出政治代價。

