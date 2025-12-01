莊嚴：賴清德對在野黨無計可施只好類戒嚴

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月23日電（記者 方敬為）民進黨府院以“不副署、不公布”手段否決“立法院”通過法案，引發爭議。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，賴清德支持行政部門違反常理動用副署權，就是無法忍受“國會”朝小野大，眼見大罷免失敗，對在野黨“立委”無計可施，只好祭“非常手段”，而賴最想做的就是宣布“戒嚴”，只是名目上不提，但整體走向已很接近了！



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨政府首度搬出副署權，以府院對法案“不副署、不公布”，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。“立法院”在野黨“立委”合作對賴清德提出彈劾案反制，後續發展值得關注。



分析民進黨政府的舉措，莊嚴表示，這反映了賴清德面臨“無計可施、狗急跳牆”的執政焦慮。他指出，賴就任之初便深受“雙少數”困境所苦，無法忍受過去八年蔡英文政府全面執政、順風順水的局面，如今換他掌舵卻處處受制於“立院”。



他提到，為了扭轉“朝小野大”的結構性劣勢，綠營在賴就職第一年便積極推動全台“大罷免”行動，企圖透過罷黜在野黨“立委”來重組版圖。然而，隨著罷免策略失敗，賴清德在無法透過法定手段奪回席次優勢的情況下，轉而將矛頭對準立法權本身，企圖透過癱瘓立法運作來獨尊行政權，這正是此次“憲政”風暴背後最核心的動機。



莊嚴指出，賴清德試圖以“憲政”手段對抗立法部門，背後其實隱含著精算的政治博弈。一方面，透過不斷升高朝野對立，誘使在野黨發動不信任案（“倒閣”），進而創造解散“國會”、全面改選的機會；另一方面，即便在野黨不隨之起舞，只要賴清德繼續支持行政部門利用副署權的模糊空間，否決“國會”通過的法案，同樣能達到架空在野黨多數席次的效果。



至於在野黨揚言提出的彈劾案，莊嚴認為，賴清德對此“有恃無恐”，因為依照現行“憲法”規定，在野陣營的席次總和遠不足以跨越彈劾門檻，這也讓賴清德更敢於走上極端路線，企圖擺脫在野黨的制約。

